أفاد مصدر أمني أردني بأن حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في عمان ارتفعت إلى 14، بعد انتشال آخر جثة من بين الأنقاض.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي -في بيان- إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج آخر جثة من تحت الأنقاض، "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت أكثر من 84 ساعة".

وحسب مصدر طبي، فإن الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة، لترتفع حصيلة ما تم إخراجه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث إلى 14 وفاة.

وأضاف المصدر أنه "بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين"، مشيرا إلى أنه "لم تردنا أي بلاغات حتى هذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

وحتى أمس الجمعة، وبعد مرور 3 أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة، وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وقرر المدعي العام في عمان، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق، هم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة؛ بعد أن وُجّهت لهم "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

وتعدّ منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أجمل مناطق عمان وأقدمها وأعرقها، ويعود بناؤها لبداية القرن الـ20، ويقيم فيها كثير من الأجانب، وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.