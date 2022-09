نانسي بيلوسي تؤكد دعم واشنطن لأرمينيا وأردوغان يطالب يريفان بالتوقف عن استفزاز أذربيجان

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها تعتزم زيارة أرمينيا في نهاية الأسبوع لتأكيد التزام واشنطن بأمن يريفان وديمقراطيتها، في حين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا إلى وقف استفزازاتها ضد أذربيجان.

وتأتي هذه التصريحات بعد سريان وقف إطلاق النار بين باكو ويريفان في أعقاب اندلاع قتال عنيف بين البلدين في إقليم ناغورني قره باغ، والذي أسفر عن مقتل نحو 200 جندي من الطرفين.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر إنها ستؤكد للحكومة الأرمينية الدعم الأميركي لتسوية دائمة للصراع في منطقة ناغورني قره باغ.

In meetings with government leaders, civil society members & members of the security establishment, we will convey the strong & ongoing support of the United States, as an OSCE Minsk Chair & longtime friend to Armenia, for a lasting settlement to the conflict in Nagorno Karabakh.

