واشنطن ترحب بزيارة السيسي للدوحة وتصف أمير قطر والرئيس المصري بالحليفين الأساسيين

رحبت الولايات المتحدة بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة، وباللقاء الذي جمعه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الخارجية الأميركية إن أمير دولة قطر والرئيس المصري حليفان أساسيان للولايات المتحدة، ولعبا دورا فاعلا في تحقيق السلام بالمنطقة.

وأضافت أن واشنطن تشجع على علاقات دبلوماسية واقتصادية وشعبية أقرب بين البلدين.

وكان الرئيس المصري أدى زيارة رسمية لدولة قطر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أجرى خلالها محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وعقب جلسة مباحثات رسمية، وقعت قطر ومصر مذكرات تفاهم في عدة مجالات تشمل الاستثمار والبنية التحتية.