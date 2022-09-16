متنازع عليه مع لبنان.. إسرائيل تستعد لربط حقل كاريش بمنظومتها للغاز

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة غاز إسرائيل.

وقالت الوزارة إنها "تستعد لربط خزان حقل كاريش بالمنظومة الإسرائيلية". ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة "إنرجيان" (Energean) ومقرها لندن.

وأضاف بيان الوزارة أنه في إطار المرحلة التالية للمشروع المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني.

وسيجرى الفحص من خلال نقل الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة إنرجيان أن مشروعها الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة.

وفي حين تقول إسرائيل إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتوسطت واشنطن في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران الماضي مع استقدام شركة إنرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.

وتحدث المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين، يوم الجمعة الماضي، عن "تقدم" في المفاوضات، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق "لا يزال يتطلب مزيدا من العمل".

واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على حدودهما البحرية عام 2020، ثم توقفت لاحقا بسبب خلافات جوهرية قبل أن تستأنف مجددا. وفي يونيو/حزيران الماضي، تصاعد التوتر بينهما عندما وصلت إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها سفن تابعة لشركة إنرجيان مخصصة لاستخراج الغاز استؤجرت لحساب إسرائيل.

وحذر حزب الله اللبناني مرارا إسرائيل من القيام بأي نشاط في كاريش قبل التوصل لاتفاق بهذا الشأن مع لبنان. وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 مسيّرات تابعة لحزب الله كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في البحر المتوسط.