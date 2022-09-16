عامان على اتفاق "أبراهام".. الرئيس الإسرائيلي يستقبل وزير خارجية الإمارات

استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مقر إقامته بالقدس الغربية وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل، بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقات أبراهام" وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ووصل وزير خارجية الإمارات ضمن وفد رسمي يضم وزير التعاون الدولي ووزيرة الثقافة والشباب.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن العالم ينظر إلى "اتفاقات أبراهام" بكثير من التأييد والاحترام؛ مشيرا إلى أن التعاون المشترك يظهر أن شرق أوسط جديدا قد وُلد، ويسير قدما وفق مفاهيم عدة، على حد تعبيره.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وزير خارجية الإمارات، وبحث معه العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن لبيد وعبد الله بن زايد ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية "على نحو يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعبين وتحقيق الأمن لسكان المنطقة".

كما بحث الطرفان مواصلة تطوير الاقتصاد والتعاون في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أفادت بأن الوزير الإماراتي يرافقه خلال زيارته -التي تستمر عدة أيام- وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، مضيفة أن "الزيارة تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق "أبراهام" بين دولة الإمارات وإسرائيل".

وتابعت أن وزير الخارجية "يبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية" بين أبو ظبي وتل أبيب وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.