المستشار الألماني: علينا أن نصبح القوة المسلحة الأفضل تجهيزا في أوروبا

رأى المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن بلاده يجب أن تصبح "القوة المسلحة الأفضل تجهيزا" في أوروبا، داعيا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتز في خطاب أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين "كوننا الأمة الأكثر تعدادا سكانيا وتتمتع بأكبر قوة اقتصادية وتقع في وسط القارة، يجب أن يصبح جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في أوروبا، القوة المسلحة الأفضل تجهيزا في أوروبا".

وأكد شولتز أن بعد سنوات من الاعتقاد "الخاطئ" بأن بلاده "محاطة بالأصدقاء"، "فالحقيقة هي أن (الوسط) السياسي والاقتصادي وجزءا كبيرا من المجتمع صدقوا هذه الفرضية واستخلصوا استنتاجات كبرى".

وأضاف المستشار الاشتراكي الديمقراطي أن هذه "استنتاجات خاطئة، كما ندرك اليوم، خصوصا إذا نظرنا إلى وضع الجيش الألماني".

وتابع "في الوقت نفسه، نُظهر بوضوح وبشكل موثوق أن ألمانيا مستعدة لتحمل مسؤولية أساسية من أجل أمن قارتنا".

وقال "علينا نحن الأوروبيين تحمل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي".

مقر عام أوروبي

وأبدى شولتز تأييده لإنشاء "مقر عام أوروبي" قادر على "القيام بمهمات، سواء لإجلاء مواطنينا على غرار ما حدث العام الماضي في أفغانستان، أو مهمة أوروبية استشارية أو تدريبية كما في العراق ومالي والنيجر".

ويعتزم المستشار الألماني أيضا "استخدام الإمكانات التي توفرها معاهدات الاتحاد الأوروبي لإسناد المهام إلى مجموعة من الدول الأعضاء"، من أجل تسهيل عمليات عسكرية أوروبية محتملة.

وشكلت حرب روسيا على أوكرانيا منعطفا في السياسة الدفاعية الألمانية، وأدى ذلك ببرلين إلى إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجديد معدّات الجيش وتحديث إستراتيجيته.

يُشار إلى أنه منذ سقوط جدار برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا، اشترطت اتفاقية "2+4" الموقعة بين الألمانيتين والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا ألّا يتجاوز قوام جيش ألمانيا الموحدة 285 ألف فرد، وهو الأمر الذي لا يزال محل التزام من برلين.