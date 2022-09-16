موسكو تنفي تعرض بوتين لمحاولة اغتيال بواسطة قنبلة

نفت روسيا ما أوردته صحيفة بريطانية عن محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس فلاديمير بوتين بواسطة قنبلة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أمس الخميس إن ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال بوتين في العاصمة موسكو صباح الأربعاء غير صحيح.

ووصل الرئيس الروسي أمس إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في عضويتها كلا من روسيا والصين والهند وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى 4 دول بصفة مراقب: إيران وبيلاروسيا وأفغانستان ومنغوليا.

وكانت صحيفة "ذا صن" تحدثت عن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال ما تزال تفاصيلها مجهولة، ولكنها متعلقة بقنبلة وسيارة إسعاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكرملين أن سيارة بوتين من نوع "ليموزين" تعرضت لهجوم بقنبلة، إلا أن الرئيس لم يُصب بأذى وتم تأمينه.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن محاولة الاغتيال نُفذت باستخدام سيارة إسعاف ودراجة نارية، وأن الهجوم مرتبط بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية أن الرئيس الروسي نجا من 5 محاولات اغتيال، وأنه أصبح في الوقت الحالي قلقا جدا على حياته لدرجة أنه يحيط نفسه دائما بنخبة من أفضل القناصين.