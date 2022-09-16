خلّف أضرارا كبيرة.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في الصين

شبّ حريق هائل اليوم الجمعة في مبنى شاهق يبلغ ارتفاعه أكثر من 200 متر في مدينة تشانغشا الصينية، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمبنى.

وانتشرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت واجهة ناطحة السحاب المكونة من 42 طابقا تلتهمها النيران بقوة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل محددة عن حجم الخسائر المحتملة جراء الحريق، الذي أدى إلى انتشار دخان كثيف في السماء.

Crazy facade fire in Changsha, China 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kwuKLcw4lg — Xinyan (@Xinyan_Huang) September 16, 2022

وقال مسؤولون إنه تمت السيطرة على الحريق بعد ظهر اليوم الجمعة، ولكن لم يتم الكشف عن أسباب اندلاعه حتى الآن.

وتعتبر ناطحة السحاب "تشانغشا تليكوم" من المعالم الرئيسية في مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان الجنوبية.