إثر وقف إطلاق النار.. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا

أفادت بيانات جديدة من أرمينيا وأذربيجان -اليوم الجمعة- بأن الاشتباكات على الحدود بين الجانبين هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندي.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال هذا الأسبوع بسبب منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت 6 أسابيع عام 2020 وخلفت آلاف القتلى.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم إن 135 جنديا أرمينيا قتلوا في الاشتباكات، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن جلسة للبرلمان الأرميني. وكان باشينيان قد قال يوم الأربعاء إن 105 جنود قتلوا.

وقالت أذربيجان إن 77 جنديا قتلوا، بعد أن أعلنت أمس عن مقتل 71 أمس الخميس. ورجح الجانبان ارتفاع حصيلة القتلى.

وخاض البلدان حروبا على مدى عقود من أجل منطقة ناغورني قره باغ المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن حتى اندلاع الحرب عام 2020 كان يسكنها ويسيطر عليها الأرمن.





وتقول أرمينيا إن القوات الأذربيجانية هاجمت هذا الأسبوع مناطق داخل أرمينيا خارج ناغورني قره باغ واستولت عليها. وتقول أذربيجان إنها كانت ترد على استفزازات من جانب أرمينيا.

وقال باشينيان اليوم إن وقف إطلاق النار بوساطة موسكو أنهى الاشتباك الأحدث في وقت متأخر مساء الأربعاء، لكن الوضع على الحدود ما زال متوترا.

وقالت روسيا -وهي حليف عسكري لأرمينيا، وتسعى جاهدة لإقامة علاقات ودية مع أذربيجان- إنها ستضغط على البلدين لسحب قواتهما إلى حيث كانت قبل اندلاع اشتباكات هذا الأسبوع.