ناشدت سيدة لبنانية توفيت أختها في أحد المستشفيات شرقي العاصمة بيروت، النشطاء مساندتها في فكّ حجز المستشفى لجثّة شقيقتها، بسبب عدم قدرة الأسرة على دفع الفاتورة الاستشفائيّة المتبقيّة.

وانتشر وسم متضامن مع مها بحسون عبر موقع تويتر، حيثُ طالب المدونون وزير الصحّة اللبناني بالتدخل، معربين عن سخطهم مما قام به المستشفى ومن الوضع الذي يعانيه البلد.

وغرّدت مها بحسون -شقيقة السيدة المتوفيّة- قائلة عبر تويتر: "المستشفى تطالب بكفالة من مستشار وزير الصحة لتسليمنا الجثة".

وأضافت في تغريدةٍ لاحقة أنّ شقيقتها توفيت الساعة الرابعة من صباح أمس، وأن المستشفى لا يريد تسليمها الجثمان، موجهة تغريدتها إلى وزير الصحة فراس الأبيض.

اختي توفت مبارح الساعه اربعة الصبح وما بدهم يعطوني ياها @firassabiad — MahaBahsoun12 (@bahsoun12) September 15, 2022

تعاطف وتفاعل

وتعاطف ناشطون عبر الفضاء الرقمي مع الحالة، معتبرين أنّ "تصرّف المستشفى غير إنساني".

وندّد المتابعون بتراجع القطاع الطبّي والاستشفائي في البلاد، وسط الأزمة الاقتصاديّة التي تخيّم على لبنان منذ 2019.

وبعد الحملة الإلكترونيّة، قالت شقيقة المتوفاة في منشورٍ لها: أشكركم جميعا. وافقوا على التوقيع على تعهد لاستلامي الجثمان بدون كفالة مستشار وزير الصحة… أنتم كفلتموني وبكل فخر أتشرف بكم.

بتشكركم كلكم يا احلى ناس هلق قبلوا انو امضي التعهد تا يعطوني ياها بدون ما يكفلني مستشار وزير الصحة… شكلكم كفلتوني وبكل فخر بتشرف فيكم 🙏🙏🙏 — MahaBahsoun12 (@bahsoun12) September 15, 2022

وعمّت حالة من الغضب النشطاء، وتوجّهت المغردة فاتن زين إلى وزير الصحة فراس الأبيض، بالقول: "إذا كنت غير قادر على تحمل المسؤولية قدم استقالتك وكن إنسانا ولو لمرّة في حياتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أين وصلنا".

من جهتها، تحدّثت الصحفية ليلى حتوم عن التكلفة التي يجب على العائلة دفعها، واعتبرت أن هذه الأزمة لا ضمير ولا وازع دينيا أو أخلاقيا فيها.

مع ان العائلة كانت قد دفعت نحو ١٢ الف دولار من كلفة العلاج، الا ان المستشفى قررت حجز جثة شقيقة #مهى_بحسون لان تبقى مبلغ ٥ الاف دولار. المستشفى تتخذ رهينة من جثة مريضة… لا ضمير لا وازع ديني او اخلاقي في هذه الازمة.. بدهم كفالة وزير الصحة ت يفرجوا عن الجثة#متضامنة_مع_مهى_بحسون https://t.co/NSqMhZefbX — Leila Hatoum (@Leila1H) September 15, 2022

وشاركت الصحفية فاطمة داود في الحملة، قائلة: وهذا لبنان أيضا بات فيه الإنسان من غير قيمة ولا حرمة للموت.. يا حرام.

وهيدا #لبنان كمان اللي ما في قيمة للانسان ولا حرمة للموت ..يا حرام https://t.co/553P783nsu — #Fatima_Daoud (@fatimadaoud) September 15, 2022

أزمة وأسباب

ولم تُعلّق وزارة الصحة، أو الوزير فراس الأبيض، أو المستشفى على الحادثة التي حصلت.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثارت وفاة الطفلة اللبنانية ياسمين المصري (عام واحد) بعدما رفضت المستشفيات استقبالها، قلقَ المجتمع اللبناني.

وحاول وزير الصحة حينها تبرير أسباب الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي، إلا أن جد الطفلة المتوفاة ذكر أن أي تحقيق في الواقعة أو مساءلة لن تعيد ابنتهم إلى الحياة.

وتشكو المستشفيات اللبنانيّة منذ انطلاق الأزمة الاقتصاديّة في البلاد من شح المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن هجرة الأطباء والممرضين، في ظل غياب الحلول.