الخارجية الأميركية: مصر شريك إستراتيجي وقلقون من ملف حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مصر شريك إستراتيجي للولايات المتحدة، وإن واشنطن تتعاون معها في مجموعة من المصالح، لكنها أشارت أنها تطرح أمام المسؤولين المصريين ما وصفته بالقلق العميق بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتقالات لغايات سياسية في مصر تمثل "تحديا هائلا"، وأن الوزير أنتوني بلينكن قال إن القاهرة حققت تقدما واضحا ومستمرا في هذا المجال.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر، وذلك على خلفية ملف حقوق الإنسان.

كما نقلت الصحيفة عن بلينكن قوله إن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح مئات المسجونين.

وقالت إن هذه الخطوة من إدارة بايدن جاءت على الرغم من ضغط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب مساعدات بقيمة 300 مليون دولار حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.