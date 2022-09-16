ارتفاع عدد الوفيات إلى 13 إثر انهيار عمارة سكنية في عمّان

أعلنت السلطات الأردنية أن عدد وفيات انهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان ارتفع إلى 13، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن آخر العالقين بين الأنقاض.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام اليوم الجمعة إن "فرق الإنقاذ بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت من الوصول إلى 3 جثث، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 13 وفاة و10 إصابات".

وحتى الخميس، انتشلت 10 جثث من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وتعود الجثث الثلاث المكتشفة لامرأة وشاب وطفلة تبلغ من العمر نحو عام واحد.

وكان مدير العمليات في الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس أكد صباح اليوم الجمعة أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود 4 أشخاص (سيدتان ورجل وطفلة بعمر سنة) والعمل جار لإخراجهم".

وبعد إخراج الجثث الثلاث، يفترض أن البحث يجري حاليا عن امرأة واحدة فقط.

وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف 3 أشخاص على ذمة القضية، هم ابن مالك المبنى وهو المشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة؛ بعد أن أسند اليهم "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

ومنطقة جبل اللويبدة تعدّ من أجمل مناطق عمان وأقدمها وأعرقها، وهي مركز للثقافة والفنون، ويعود بناؤها لبداية القرن الـ20 ويقيم فيها كثير من الأجانب.