مسلح يطعن شرطيين وسط لندن

أفادت الشرطة البريطانية بأن رجلي أمن تعرضا للطعن وسط العاصمة لندن اليوم الجمعة، وأنه تم إلقاء القبض على شخص للاشتباه في تنفيذه الهجوم.

وذكر البيان "واجهت الشرطة اليوم الجمعة رجلا مسلحا بسكين في منطقة ساحة ليستر، تعرض شرطيان للطعن ويجري علاجهما الآن في المستشفى".

وقالت الشرطة إن المشتبه به نقل إلى المستشفى أيضا للعلاج، وما زال هناك.

بدورها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) المحلية عن مصدر -لم تسمه- أنه تم طعن أحد الشرطيين في الرقبة وأصيب بجروح بليغة.

وصرح رئيس بلدية لندن صادق خان بأن حادث الطعن غير مرتبط بالإرهاب، مضيفا أن إصابات الشرطيين غير خطيرة ولا تهدد حياتهما.