مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يطالب روسيا بمغادرة محطة زاباروجيا النووية

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا اليوم الخميس يطالب "روسيا بإنهاء احتلالها لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا"، وفقا لدبلوماسيين حضروا اجتماعا مغلقا للمجلس.

وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس الذي يضم 35 دولة بشأن حرب روسية على أوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق الذي صدر في مارس/آذار الماضي.

وكانت كندا وبولندا اقترحت القرارين نيابة عن أوكرانيا (ليست عضوا في المجلس)، ويُعد المجلس أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.

وتمت الموافقة على القرار، الذي ينص على أن المجلس يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زاباروجيا للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا"، بأغلبية 26 صوتا مقابل معارضة روسيا والصين وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، وفق ما قال الدبلوماسيون.

وامتنعت مصر وجنوب أفريقيا والسنغال وبوروندي وفيتنام والهند وباكستان عن التصويت.

وجاء أيضا في نص القرار أن المجلس "يأسف بشدة لاستمرار أعمال العنف التي يقوم بها الاتحاد الروسي ضد المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك استمرار وجود القوات الروسية وأفراد من روساتوم (الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية) في محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.