أكد إجراءها في موعدها.. الرئيس التونسي يعلن جاهزية مرسوم الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم جاهز.

وقال سعيّد، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، إن مشروع مرسوم الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم جاهز، وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد.

وأضاف أن "العهد هو العهد"، في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

وقد أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في وقت سابق، أنها قررت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، التي قادت مسيرات احتجاجية رفضا للإجراءات الاستثنائية التي شرع سعيد في اتخاذها منذ 25 يوليو/تموز 2021، قاطعت أيضا الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الماضي والذي عزز بشكل كبير من سلطات الرئيس.

وتتهم الجبهة وأحزاب أخرى الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، في حين يقول إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.