زيلينسكي يعد بالنصر.. موسكو تحذر من إمداده بصواريخ باليستية وكييف تتهم روسيا بقصف البنية التحتية

اتهمت أوكرانيا قوات روسيا باستهداف البنية التحتية للمياه في مدينة كريفي ريه (وسط) بقصف صاروخي، ووعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمواصلة القتال حتى النصر، في حين حذرت موسكو من إمداد كييف بصواريخ باليستية أميركية.

وقال أليكسندر فيلكول عمدة مدينة "كريفي ريه" جنوبي مقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، إن إحدى منشآت البنية التحتية الهيدروليكية في المدينة تعرضت أمس الأربعاء لقصف صاروخي روسي أدى إلى تأثر إمدادات المياه.

ونشرت صفحات أوكرانية محلية صورا لآثار قالت إنها لقصف استهدف محطة مياه تحتوي على سد عند خزانات كاراشونوفسكي قرب نهر إنغوليتش، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى أحياء وشوارع في المدينة.

وقال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن مدينة كريفي ريه -وهي مسقط رأس زيلينسكي- مهددة بالفيضانات بعد أن دمرت ضربة روسية البنية التحتية للمياه، وتسببت في فيضان أحد الأنهار.

وأضاف تيموشينكو "في مكان الضربة نلاحظ تدفقًا للمياه يبلغ 100 متر مكعب في الثانية، مما يمثل حجما كبيرا. ويتغير مستوى المياه في (نهر) إنغوليتش كل ساعة". وقالت سلطات المدينة إن 7 صواريخ كروز أطلقت من طائرة ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية وتسببت في انقطاع المياه، ولكن دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبيا الهجوم الصاروخي الروسي على البنية التحتية لمدينة كريفي ريه بجريمة حرب وعمل إرهابي.

Dam in Kryvyi Rih, destroyed today by Russian missiles. The water in river Inhulets is still rising. Russian propagandists are praising the attack on critical civilian infrastructure. No doubt Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/EijD0P0Wge

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 14, 2022