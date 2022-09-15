بريطانيا تعلن تفاصيل جنازة الملكة ومودّعوها يقفون في طابور طوله أميال

كشفت بريطانيا عن تفاصيل مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، وفي تلك الأثناء لا يزال محبوها يقفون في طابور طويل يمتد أميالا انتظارا لدورهم لإلقاء نظرة الوداع على نعش الراحلة بمقر البرلمان في وستمنستر.

وأعلن مسؤولون في قصر باكنغهام -أمس الخميس- أن نحو ألفي شخص سيحضرون الجنازة الرسمية، بينهم زعماء دول وشخصيات مرموقة.

ومن المقرر أن تبدأ الجنازة يوم الاثنين الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (10 صباحا بتوقيت غرينتش)، بصلاة في كنيسة وستمنستر التي شهدت تتويج الملكة الراحلة عام 1953، على أن تستمر ساعة تقريبا، بعدها يعلو صوت الأبواق في لحن عسكري معروف، تليه دقيقتان من الصمت حدادا في عموم المملكة المتحدة.

وسينقل الجثمان بعدئذ على عربة مدفع في موكب ضخم يسير خلفه الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة الملكية من الكنيسة وصولا إلى قوس ولينغتون عند طرف متنزه هايد بارك الشهير، وستطلق المدافع طلقات التحية وتدق ساعة بيغ بن كل دقيقة.

ويلي ذلك نقل النعش في موكب رسمي إلى قلعة وندسور في غرب لندن، حيث تقام المزيد من المراسم قبل قداس في كنيسة القديس جورج الملحقة بالقلعة.

وفي مراسم خاصة تقام لاحقا، ستدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.





مراسم تاريخية

ووعد المسؤولون البريطانيون بـ"تكريم يليق بالملكة"، لدى حديثهم عن تفاصيل الجنازة التي ستكون على الأرجح واحدة من أضخم المراسم التي تشهدها العاصمة البريطانية في تاريخها؛ بمشاركة آلاف من أفراد الجيش.

وقال المسؤول عن مراسم الجنازة الإيرل مارشال إدوارد فيتزالان هاورد، دوق نورفولك أكبر نبلاء إنجلترا، في إيجاز صحفي أمس الخميس، إن الملكة "كانت لها مكانة مميزة وخالدة في حياتنا جميعا".

وأضاف "هدفنا وإيماننا أن توحد الأيام المقبلة الناس في كل أنحاء العالم وأن يتردد صداها لدى الناس من جميع الأديان، مع تلبية رغبات جلالة الملكة وعائلتها في تكريم يليق بملكة استثنائية".

وأمضى المارشال البالغ من العمر 65 عاما العقدين الماضيين في التحضير لمراسم جنازة الملكة، التي ينتظر أن تكون الأكبر من نوعها في بريطانيا منذ جنازة رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل عام 1965.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم سيحضرون مراسم الجنازة، إضافة إلى إمبراطور اليابان وشخصيات من عائلات ملكية.

وسيقيم تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد مراسم رسمية يوم الأحد لاستقبال الحضور.

طابور المودعين

في غضون ذلك، امتد طابور المودّعين الذين ينتظرون على مدى ساعات لإلقاء نظرة على نعش الملكة، إلى مسافة تفوق 6 كيلومترات ونصف على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز، مرورا بمعالم شهيرة في لندن مثل جسر البرج وعبر جسر لامبث مع اقترابه من قاعة وستمنستر.

وكان نعش الملكة قد نقل الأربعاء الماضي من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، أقدم قاعات البرلمان البريطاني، في موكب عبر شوارع وسط لندن.

ويتوقع المسؤولون توافد نحو 750 ألفا من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة حتى الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (5:30 صباحا بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين المقبل.

وجاء بعض المعزين من خارج البلاد، وتركوا حقائبهم سريعا في فنادق قريبة للانضمام إلى الطابور الذي يتحرك ببطء للوصول إلى قاعة وستمنستر.

وكان من بين المعزين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي وزوجها فيليب.

وقد أعدّ المنظمون ترتيبات لطوابير انتظار بطول 16 كيلومترا، وسط توقعات بتوافد مزيد من المعزين، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.