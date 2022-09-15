عقوبات أميركية جديدة على أفراد وكيانات روسية

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية.

وذكر الموقع أن العقوبات الجديدة استهدفت أكثر من 30 كيانا و40 فردا من روسيا.

وبحلول مارس/آذار الماضي، أصبحت روسيا في صدارة الدول من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، متجاوزة إيران.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرضت واشنطن وعدة دول غربية عقوبات على موسكو استهدفت القطاع المصرفي، والبنك المركزي، وقطاعات في الاقتصاد وعدد من الشركات، وطالت كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، وعددا من كبار رجال الدولة ورواد الأعمال وغيرهم.

ومر الاقتصاد الروسي بأوقات عصيبة مع الأشهر الأولى للعقوبات، فحسب الإحصاءات الرسمية حينها، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 17.8% مايو/أيار الماضي.

لكن روسيا أعلنت ما يشبه "الحرب المضادة"، وقامت بأكبر عملية لدعم العملة المحلية، ووصل سعر الروبل إلى مستوى أفضل مما كان عليه مطلع العام الجاري.