إصابة مستوطن جراء إطلاق نار في مستوطنة كرمئيل جنوبي الخليل

قال مراسل الجزيرة في رام الله إن مستوطنا أصيب جراء إطلاق نار في مستوطنة كرمئيل جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية مساء اليوم الخميس.

وأضاف المراسل أن الأمن الإسرائيلي طلب من سكان المستوطنة التزام منازلهم بعد الاشتباه بعملية تسلل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن تطارد منفذ العملية في المستوطنة بعد تمكنه من الفرار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الأمن الإسرائيلي يتحقق حاليا إذا كان المنفذ تسلل إلى المستوطنة أو أطلق النار من خارجها، قرب مدرسة دينية مجاورة للسياج.