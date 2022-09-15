سيارة زيلينسكي تتعرض لحادث مروري في كييف وإصابته ليست خطيرة

قالت الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس إن سيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرضت لحادث مروري في العاصمة كييف، وإن إصابته ليست بالخطيرة.

وذكر سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني في حسابه على فيسبوك، أن سيارة زيلينسكي اصطدمت بسيارة لأحد الأفراد، وأن الرئيس خضع لفحوص طبية أظهرت عدم إصابته بخروج خطيرة.

ولم يوضح المتحدث متى وقع الحادث المروري.

وحسب نيكيفوروف، فإن الفريق الطبي المرافق للرئيس الأوكراني قدّم الإسعافات الأولية لسائق السيارة التي صدمت سيارة زيلينسكي، قبل أن تحمله سيارة إسعاف لتلقي العلاج.