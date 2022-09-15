الرئيس الإيراني للجزيرة: على واشنطن اتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل لاتفاق نووي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التوصل لاتفاق نووي.

وأضاف رئيسي -في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية- إن رفع العقوبات عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، موضحا أن مشكلة الضمانات يجب أن تحل للمضي قدما في المفاوضات.

وتابع أنه لا فائدة من مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، وأن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في المفاوضات المباشرة.

وتساءل الرئيس الإيراني عما يدفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيرانيين أثناء المفاوضات النووية إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مع الجانب الإيراني.

وقال إن على الغرب قبل أن يطلب من إيران وقف أنشطتها النووية أن يطلب ذلك من إسرائيل التي تملك أسلحة دمار شامل.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعدما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى طريق مسدود.





قضايا إقليمية

وفي المقابلة نفسها، قال الرئيس الإيراني إن الإيرانيين سيكونون سعداء برؤية حكومة قوية في العراق، وإن العراقيين يجب ألا يسمحوا بأي وجود أميركي بعد الآن.

وأضاف رئيسي أن دولا أوروبية تواصلت مع طهران بشأن الأزمة بالعراق وتم إخبارها بأن الأمر يعود للعراقيين أنفسهم.

وفي الشأن اليمني، قال الرئيس الإيراني إنه يجب رفع ما سماه الحصار عن اليمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتعزيز المفاوضات بين اليمنيين.

وفي ما يخص المحادثات بين إيران والسعودية، أشار رئيسي إلى أنه تم عقد 5 جولات حوار، وأن طهران ستستمر في ذلك.

وقال إنه إذا لم تتدخل قوى خارجية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة.