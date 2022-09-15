شاهد.. لحظة انتشال طفلة رضيعة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة بعمّان

نشر الدفاع المدني الأردني في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة انتشال الطفلة ملاك (4 أشهر) من تحت أنقاض عمارة سكنية انهارت أول أمس الثلاثاء في منطقة جبل اللويبدة وسط عمّان.

ونجحت فرق الدفاع المدني في انتشال الطفلة ملاك بعد مرور 30 ساعة على انهيار العقار، والذي تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

لحظة اخراج الطفلة ملاك من تحت الانقاض .. لحظات لن تنسى في ذاكرتنا وصورة ملاك ذات الاربعة شهور ستبقى ايقونة للامل والحياة ،،،#الأمن_العام #الدفاع_المدني #الأردن pic.twitter.com/8XQmhxx511 — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) September 14, 2022

ووفق بيانات متتالية لمتحدث مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 جثث جديدة أمس الأربعاء، وتسجيل 3 إصابات، كان أبرزها لرضيع يقل عمره عن عام واحد.

وسبق أن كشف المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، أن "هناك معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، ومؤشرات حول أحياء منهم".

وأكد الأمن العام الأردني أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين، دون أن تحدد عددهم.

وفور عودته من زيارة رسمية إلى فرنسا، توجه الملك عبد الله الثاني إلى مركز إدارة الأزمات لمتابعة جهود الإنقاذ بالمبنى، وفق تغريدة للديوان الملكي.

وقد قرر المدعي العام لعمّان توقيف 3 أشخاص على ذمة القضية، وهم أحد ورثة مالك المبنى، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة. وأسندت إلى المتهمين تهم التسبب في الوفاة والإيذاء.