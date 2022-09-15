شاهد.. سقوط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية من التعب

سقط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية في مقر البرلمان البريطاني من التعب.

وأظهرت صور الحارس وهو يترنح ثم يستعيد توازنه ويعود إلى مكانه. لكنه عاد وسقط وارتطم وجهه بالأرض.

JUST IN: Guard collapses while Queen Elizabeth II lies in state pic.twitter.com/gEMrYN0NSC — BNO News (@BNONews) September 14, 2022

ويتم عرض نعش الملكة الراحلة على مدار 24 ساعة يوميا للمودعين لمدة 4 أيام. ويتم تغيير حراس النعش كل 20 دقيقة.

BREAKING NEWS: ALLEGEDLY ROYAL GUARD "COLLAPSES" IN FRONT OF QUEENS COFFIN!🤔 pic.twitter.com/C5fXA3naQh — @BREAKING NEWS (@DknMohammed) September 15, 2022

وكان نعش الملكة إليزابيث الثانية وصل عصر أمس الأربعاء -بعد مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام- إلى قصر وستمنستر الذي يضم مقر البرلمان، حيث سيسجى جثمانها حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل.

وفي رحلته الطويلة إلى لندن مرَّ النعش أمام عشرات آلاف المحتشدين على طول الطريق على أنغام موسيقى بتهوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش.

وشارك الملك تشارلز الثالث ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في موكب مهيب، حيث نقل نعش الملكة من قصر باكنغهام إلى البرلمان في قصر وستمنستر.