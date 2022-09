شاهد.. سقوط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية من التعب

سقط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية في مقر البرلمان البريطاني من التعب.

وأظهرت صور الحارس وهو يترنح ثم يستعيد توازنه ويعود إلى مكانه. لكنه عاد وسقط وارتطم وجهه بالأرض.

JUST IN: Guard collapses while Queen Elizabeth II lies in state pic.twitter.com/gEMrYN0NSC

— BNO News (@BNONews) September 14, 2022