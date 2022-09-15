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شاهد.. سقوط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية من التعب

Britain mourns Queen Elizabeth
الحراس حول نعش الملكة إليزابيث الثانية في مقر البرلمان يتغيرون كل 20 دقيقة (رويترز)
15/9/2022

سقط أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية في مقر البرلمان البريطاني من التعب.

وأظهرت صور الحارس وهو يترنح ثم يستعيد توازنه ويعود إلى مكانه. لكنه عاد وسقط وارتطم وجهه بالأرض.

ويتم عرض نعش الملكة الراحلة على مدار 24 ساعة يوميا للمودعين لمدة 4 أيام. ويتم تغيير حراس النعش كل 20 دقيقة.

وكان نعش الملكة إليزابيث الثانية وصل عصر أمس الأربعاء -بعد مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام- إلى قصر وستمنستر الذي يضم مقر البرلمان، حيث سيسجى جثمانها حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل.

Britain mourns Queen Elizabeth
أفراد الجمهور يتقدمون لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة قصر وستمنستر بلندن (رويترز)

وفي رحلته الطويلة إلى لندن مرَّ النعش أمام عشرات آلاف المحتشدين على طول الطريق على أنغام موسيقى بتهوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش.

وشارك الملك تشارلز الثالث ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في موكب مهيب، حيث نقل نعش الملكة من قصر باكنغهام إلى البرلمان في قصر وستمنستر.

 

المصدر : الجزيرة