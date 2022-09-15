زعماء غير مدعوين إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أرسلت بريطانيا دعوات إلى قادة كل دول العالم تقريبا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي تقام الاثنين المقبل، وتجاهلت 6 دول على الأقل.

وفي المجمل، بعثت وزارة الخارجية البريطانية دعوات بخط اليد إلى نحو ألف من الشخصيات العامة في أنحاء العالم لحضور الجنازة، وقبلها مراسم استقبال يعقدها الملك تشارلز الثالث الأحد المقبل.

وآخر موعد للرد على تلك الدعوات هو اليوم الخميس، وبعد ذلك سيضع المسؤولون الخطة النهائية لمواقع الضيوف خلال تلك المراسم.

ولم توجه الدعوة إلى النظام السوري وفنزويلا، لأن بريطانيا ليست لها حاليا علاقات دبلوماسية معهما.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن أفغانستان ليست مدعوة "بسبب الوضع السياسي الحالي فيها"، وفق تعبيره. وتتولى حركة طالبان مقاليد الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية أغسطس/آب 2021.

ولم تدع بريطانيا أي ممثلين لروسيا أو بيلاروسيا، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما لم تدع قادة ميانمار.

في المقابل، انتقد نواب بريطانيون مشمولون بعقوبات من الحكومة الصينية قرار دعوة الصين إلى الجنازة.

وطالب هؤلاء النواب بمنع ممثلي الصين من دخول قصر وستمنستر، حيث يوجد حاليا نعش الملكة ليودعها البريطانيون. وكان البرلمان البريطاني صوت العام الماضي لصالح وصف معاملة السلطات الصينية لمسلمي الإيغور في شينجيانغ بـ"الإبادة الجماعية".