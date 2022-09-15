بعد تراجع قواته في الشرق الأوكراني.. أنباء عن استدعاء وزير الدفاع الروسي إلى مجلس الدوما

نقلت صحيفة "كوميرسانت" (kommersant) عن النائب الكبير في البرلمان الروسي سيرغي ميرونوف قوله اليوم الخميس إن مجلس النواب سيبحث استدعاء وزير الدفاع سيرغي شويغو للاستجواب في جلسة مغلقة.

واستدعاء مجلس النواب (الدوما) وزير الدفاع لتقديم توضيحات بنفسه أمر غير متعارف عليه، لكن القوات الروسية تعرضت لانتقادات علنية من معلّقين عسكريين هذا الأسبوع بعد فقدان السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة خاركيف الأوكرانية أمام تقدم خاطف للقوات الأوكرانية.

ونُقل عن ميرونوف -وهو مؤيد قوي للحرب الروسية على أوكرانيا ورئيس حزب "روسيا فقط" الصغير الموالي للكرملين- قوله إن مجلس الدوما سيناقش الأمر الاثنين المقبل.

وكان ميرونوف قال في تغريدة -أمس الأربعاء- إن حزبه اقترح عقد جلسة مع شويغو "كي يتمكن النواب من التحدث معه خلف الأبواب المغلقة وطرح جميع الأسئلة التي تهمنا وتهم المواطنين".

واستردت القوات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من يد القوات الروسية شرقي البلاد خلال الأيام الماضية.

ويعد السقوط السريع لمدينة إيزيوم في إقليم خاركيف أسوأ خسارة عسكرية لروسيا منذ أن أُجبرت قواتها على الانسحاب من العاصمة الأوكرانية كييف في مارس/آذار الماضي.