المفوضة الأوروبية تصل إلى كييف وموسكو: حرب أوكرانيا لن تكون ملفا رئيسيا بقمة شنغهاي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في ثالث زيارة لها منذ بدء الحرب الروسية، حيث قالت إن الكثير تغير في هذا البلد، وإن أوكرانيا الآن مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة الدولية بالعمل من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال غوتيريش -في مقابلة مع الجزيرة- إن المنظمة "نشطة للغاية في الجمع بين الروس والأوكرانيين لحل المشاكل على الرغم من حقيقة أنهم في حالة حرب".

وقد ذكرت الرئاسة الروسية -في بيان لها- اليوم الخميس أن ملف الحرب في أوكرانيا سيكون مطروحا على الطاولة في قمة شنغهاي المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، لكنه "لن يكون ملفا رئيسيا".

وتابع البيان أن القيادة الأوكرانية هي وحدها القادرة على ضمان أمن أوكرانيا عندما تعي أن الوضع لا يبعث على أمل بالنسبة لها.





انتكاسة كبيرة

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن غوتيريش اقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة أن لافروف سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشارك في عدد من اللقاءات الثنائية والفعاليات متعددة الأطراف.

وقال يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني والمتحدث باسم وزارة الدفاع -في نشرة سابقة للجزيرة- إن الهجوم المضاد الأوكراني الأخير في خاركيف نجاح واضح لأوكرانيا، وانتكاسة كبيرة لروسيا تظهر أن الجيش الروسي يمكن أن يهزم، مضيفا أن الهدف هو تحرير كل المدن والقرى الأوكرانية.

في المقابل، قال عضو مجلس الدوما الروسي ديمتري كوزنيتسوف في اتصال مع الجزيرة من موسكو إن الحرب الجارية الآن في أوكرانيا حرب غربية، متهما الدول الغربية بالتضحية بالأوكرانيين من أجل تحقيق أهدافها.

كما حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف من أنه إذا حصلت كييف على صواريخ باليستية من الولايات المتحدة يصل مداها إلى 300 كلم فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا ستتعرض لتهديد مباشر.

وأضاف أنتونوف -في تصريح لقناة "روسيا اليوم"- أن مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا.





قتال حتى النصر

وكانت كييف قد اتهمت في وقت سابق القوات الروسية باستهداف البنية التحتية للمياه في مدينة كريفي ريه (وسط) بقصف صاروخي، فيما وعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لمدينة إيزيوم -التي استعادتها القوات الأوكرانية قبل أيام- بمواصلة القتال حتى النصر.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد إعلانه استعادة السيطرة على أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من القوات الروسية شرقي البلاد خلال الأيام الماضية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية كبيرة أمس الأربعاء على مختلف محاور القتال في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة مقتل نحو 800 عسكري أوكراني في قصف على المواقع الأوكرانية في خاركيف (شمال شرق) وميكولايف (جنوب غربي) ودونيتسك (جنوب شرق) وزاباروجيا (جنوب)، على حد تعبيرها.

كما قالت سلطات خيرسون الموالية لروسيا إن 120 عسكريا أوكرانيا قتلوا خلال محاولة إنزال فاشلة في كيرنبورن على البحر الأسود.