أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز مكالمة هاتفية استمرت حوالي 90 دقيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الأولى بينهما منذ 3 أشهر ونصف.

وأعلن شولتز بعد المكالمة أنه لم يلحظ أي تغيير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب على أوكرانيا.

وأضاف "للأسف لا أستطيع أن أقول لكم إن هناك رؤية ظهرت تفيد بأن بدء هذه الحرب كان خطأ"، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك ما يشير إلى حدوث مواقف جديدة هناك".

وفي الوقت نفسه، رأى المستشار الألماني أنه من الصواب الحديث مع بوتين وشرح وجهة نظره "لأنني على قناعة راسخة بأن على روسيا أن تتراجع وأن تسحب قواتها، حتى تكون هناك فرصة للسلام في المنطقة، وكل يوم يتضح لي أن هذا هو المنظور الوحيد".

وكان شولتز حث بوتين أول أمس الثلاثاء على إصدار الأوامر لسحب "كامل القوات الروسية" من أوكرانيا.