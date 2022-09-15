السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 134 قتيلا

أفادت الشرطة السودانية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في السودان إلى 134 قتيلا، كما أصيب العشرات وتم تدمير عشرات آلاف المنازل.

وقال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم في تقرير للخسائر الناجمة عن السيول، إن العدد الأكبر من القتلى وقع بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وأوضح التقرير، أن أسباب الوفيات تعددت بين انهيارات منازل وغرق وصعق كهربائي.

كما أفاد الإحصاء الحكومي بإصابة 120 شخصا وانهيار 54 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 70 ألف منزل جزئيا.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول؛ ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات الأخيرة ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة إلى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر في 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفا بين عامي 2017 و2021.