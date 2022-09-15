استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين في جنين برصاص الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها، فجر اليوم الخميس، قرية كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية مطلعة وأخرى صحفية في جنين إن عدي طراد صلاح (17 عاما) أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم القرية، فجر اليوم، وتم نقله إلى مشفى جنين الحكومي في وضع صحي خطير إثر إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أدت لاستشهاده على الفور.

وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان في كفر دان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وداهموا عددا من المنازل بينها منزلا الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد اللذين نفذا عملية "حاجز الجلمة" قرب كفر دان أمس وقتلا ضابطا من لواء ناحال بجيش إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن إصابات أخرى وقعت جراء المواجهات، وأن عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال خلال الاقتحام لتتحول لاحقا إلى اشتباكات واسعة بين المقاومين والجنود.

واعتقل جيش الاحتلال عددا من أصدقاء وأقارب الشهيدين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما أخذ الجنود قياسات منازل الشهيدين تمهيدا لهدمها كما جرت عادته في "عقاب المواطنين جماعيا" باستهداف منازل المقاومين واعتقال ذوي المنفذين.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الليلة الماضية 18 فلسطينيا في الضفة الغربية.

ويعد طراد صلاح الشهيد الخامس في كفردان وهو الشهيد رقم 153 منذ بداية العام، وفق بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية نشرته بالأمس، وهم موزعون على النحو التالي: 98 بالضفة والقدس و51 في غزة و4 شهداء بالداخل المحتل عام 1948.