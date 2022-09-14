واشنطن تفرض عقوبات على 10 إيرانيين بتهمة شنّ هجمات سيبرانية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 أشخاص وشركتين من إيران على خلفية اتهامات بشن هجمات سيبرانية، في حين وجهت وزارة العدل الأميركية قائمة اتهام لـ3 إيرانيين باختراق مئات الحواسيب في الولايات المتحدة وعدة دول بين عامي 2020 و2022.

وأضاف مسؤول في وزارة العدل أن القراصنة الإيرانيين طالبوا الضحايا بفدى مالية، وكشف أن المتهمين هم: منصور أحمدي، وأحمد خطيبي أغدة، وأمير حسين.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام لا تشير إلى ارتباط هذه الحملة بالحكومة الإيرانية.

وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" (FBI) إن توجيه قائمة اتهام ضد 3 مواطنين إيرانيين جاء على خلفية ضلوعهم في أنشطة اختراق شبكات مئات الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة ودول أخرى.