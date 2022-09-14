واشنطن تعلن إنشاء صندوق خارجي لإدارة الأموال الأفغانية المصادرة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية -اليوم الأربعاء- أنها ستحول 3.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني جديد مقره سويسرا.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن واشنطن "ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة، وإنه بموجب أمر تنفيذي، أبقى الرئيس جو بايدن 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعيدًا عن أيدي طالبان".

وشدد البيان على أن طالبان ليست جزءا من "الصندوق الأفغاني" الذي ينوي معالجة الآثار الحادة للأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلد الآسيوي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأموال لن تذهب للبنك المركزي الأفغاني إلى أن توضع إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال، وإلى أن "يتحرر من التدخل السياسي"، وهو تعبير دبلوماسي مقصود به تعيين مصرفيين محترفين في البنك بدلا من كبار مسؤولي طالبان الذين يخضع اثنان منهم لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

من جهته، أعرب والي أديمو نائب وزير الخزانة الأميركي -في رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني- عن أسفه، زاعما أن البنك "لم يثبت استقلاله عن طالبان ولم يحترم تعهده بتمويل الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح أن الصندوق "سيساعد في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان".

وأشار إلى أنه من خلال هذا الصندوق، ستعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها الدوليين "لتسهيل استخدام هذه الأصول من أجل تحسين حياة الناس العاديين في أفغانستان".

وكان موقع "ذا إنترسيبت" الأميركي كشف -مساء أمس الثلاثاء- عن خطة الولايات المتحدة لتحويل 3.5 مليارات دولار من أموال أفغانستان المحتجزة لديها إلى بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا.

وجمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني كانت مودعة في نيويورك في أغسطس/آب 2021، عند انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.