كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف مركبة لقوات الاحتلال قرب جنين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على قوة عسكرية عند الحاجز.

وبحسب الناطق العسكري، فإن جيش الاحتلال استنفر قوة حاصرت المسلحين الذين فتحوا النار على الجنود، وفي تبادل لإطلاق النار تم تحييد اثنين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة، وفق البيان.

واعتقلت قوة من جيش الاحتلال طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر عشر سنوات قرب حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس، بذريعة حيازته سكينا.

وقالت إذاعة الجيش إن إحدى القوات العاملة قرب الحاجز اشتبهت بالطفل لدى اقترابه من الحاجز، وأطلقت النار في الهواء واعتقلته وصادرت السكين.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا منذ أسابيع، إذ أصيب 29 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مساء يوم الجمعة الماضي في بلدة سِنْجل شمالي مدينة رام الله، كما أصيب 7 جنود إسرائيليين بحالات اختناق جراء إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة على برج عسكري عند مدخل بلدة "بيت أمر" شمال مدينة الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال مؤخرا أنه يُجري استعدادات لعملية أمنية واسعة شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن القوات الأمنية في إسرائيل في حالة تأهب قصوى على خلفية تحذيرات مما وصفها بهجمات إرهابية. وأضاف أن الأيام المقبلة بمثابة لحظة اختبار، وإذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية لضبط الأمن، فإن الجيش الإسرائيلي سيتدخل، حسب تعبيره.