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في زيارة رسمية لإسرائيل.. وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب

عبد الله بن زايد (يمين) يلتقي يائير لبيد في أبو ظبي (الأناضول-أرشيف)
14/9/2022

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الأربعاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الوزير الإماراتي يرافقه خلال زيارته التي تستمر عدة أيام وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، مضيفة "تأتي الزيارة تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق "أبراهام" بين دولة الإمارات وإسرائيل".

وتابعت أن وزير الخارجية "يبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية"، بين أبو ظبي وتل أبيب وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

من جانبها، غرّدت صفحة إسرائيل بالعربية عبر حسابها في تويتر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد سيلتقي غدا الخميس وزير الخارجية الإماراتي.

ووقعت الإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإماراتية