في زيارة رسمية لإسرائيل.. وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الأربعاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الوزير الإماراتي يرافقه خلال زيارته التي تستمر عدة أيام وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، مضيفة "تأتي الزيارة تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق "أبراهام" بين دولة الإمارات وإسرائيل".

وتابعت أن وزير الخارجية "يبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية"، بين أبو ظبي وتل أبيب وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

من جانبها، غرّدت صفحة إسرائيل بالعربية عبر حسابها في تويتر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد سيلتقي غدا الخميس وزير الخارجية الإماراتي.

رئيس الوزراء يائير لبيد سيتستضيف غدا معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. تأتي زيارة معالي الوزير الإماراتي التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل. pic.twitter.com/tvVY66p1sB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 14, 2022

ووقعت الإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2020.