ليبيا.. ارتفاع عدد المصابين بانفجار خزان للوقود في سبها

ارتفع عدد المصابين في انفجار خزان للوقود في مدينة سبها جنوبي ليبيا إلى 17 شخصا، وفق تصريحات وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وكان الانفجار حدث في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وكانت الوزارة قالت قبل قليل في تدوينة على حسابها الرسمي في فيسبوك، إن مركز سبها الطبي استقبل 13 إصابة في انفجار بمحطة وقود في سبها، وأضافت أن حروق المصابين متفاوتة الخطورة.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى في الجنوب الليبي، أوقع قتلى وعشرات الإصابات.