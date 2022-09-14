تبادل لإطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزستان وحرس الحدود الطاجيكي يعلن مقتل أحد أفراده

قال مسؤولون إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء، بعد خلاف جديد بشأن الحدود بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، نتج عنه مقتل أحد أفراد حرس حدود الطاجيكي، حسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

واندلعت الاشتباكات -التي وقعت عشية اجتماع تكتل أمني إقليمي- بالتزامن مع استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا من جهة وكذلك بين أذربيجان وأرمينيا من جهة أخرى، بعد أن اتهم حرس الحدود في قرغيزستان جنود طاجيكستان باتخاذ مواقع على جزء من الحدود لم يتم ترسيمه بعد.

وقرغيزستان وطاجيكستان حليفتان لروسيا وتستضيفان قواعد عسكرية روسية، لكن القتال يتكرر بينهما بسبب قضايا حدودية كادت أن تؤدي العام الماضي إلى نشوب حرب شاملة بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.

وقالت طاجيكستان -في بيان- إن حرس حدود قرغيزستان أطلقوا نيران المدافع وقذائف هاون على مواقع لهم بدون التعرض لأي استفزاز.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام روسية عن بيان لحرس الحدود القرغيزي أن "حادثا باستخدام أسلحة" وقع اليوم الأربعاء على الحدود القرغيزية الطاجيكية في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية جنوبي قرغيزستان.

وأوضح البيان أن مفرزة من حرس الحدود القرغيزية عثرت على عناصر من حرس الحدود الطاجيكية "أنشؤوا مواقع قتالية في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود، في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين الطرفين".

وحسب البيان، فإن حرس الحدود الطاجيك لم يستجيبوا لطلب مغادرة المنطقة وأطلقوا النار، مما دفع الجنود القرغيز لاستخدام الأسلحة أيضا.

وتشهد الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان بين الحين والآخر مناوشات مسلحة بين حرس الحدود في البلدين، ووقعت آخر جولة منها يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يحضر زعيما قرغيزستان وطاجيكستان قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى مجموعة من قادة العالم الآخرين.