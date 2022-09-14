تحذير أممي من عودة القتال في سوريا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير جديد من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا، بعد اندلاع القتال على عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا ما قد تتجه إليه".

وخلص تقرير -مؤلف من 50 صفحة- إلى أنه رغم الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" في سوريا خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن "اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين، وحدّ إمدادات الغذاء والماء".

وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن "المقاتلات الروسية شنت المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وفق ما وثقته اللجنة خلال 3 شهور الماضية".

وأضاف بينيرو للصحفيين في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا"، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.