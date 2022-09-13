وسط موجة حر.. حرائق الغابات تندلع مجددا في جنوب غربي فرنسا

دمرت حرائق الغابات في جنوب غربي فرنسا عدة منازل وأحرقت 1300 هكتار وأجبرت 540 شخصا على مغادرة منطقة أصابتها حرائق ضخمة هذا الصيف.

ويكافح نحو 350 من رجال الإطفاء و6 طائرات الحريق الذي شب أمس الاثنين في منطقة ميدوك لزراعة العنب.

وواجهت فرنسا مثل بقية أوروبا موجات من الحر والجفاف خلال الصيف تسببت في حرائق غابات متعددة بجميع أنحاء القارة.

وفي أغسطس/آب الماضي قال مسؤولون إن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهددان بنشوب حرائق جديدة في فرنسا التي تكافح من أجل التغلب على حرائق اندلعت هذا الصيف في غابات عدة.

وكانت السلطات المحلية في جيروند أكدت أن خطر اندلاع حرائق جديدة "كبير للغاية" بالنظر إلى الأحوال الجوية.

واشتعلت النيران في أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا هذا العام، وكان الجزء الأكبر منها في جنوب غربي البلاد وفقا لبيانات من شبكة معلومات حرائق الغابات الأوروبية.

وشهدت أوروبا هذا الصيف سلسلة من حرائق الغابات في وقت تكتوي فيه دول القارة من موجات حر متتالية، مما يسلط الضوء مجددا على مخاطر تغير المناخ على الصناعة وسبل العيش.