وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستخدم 10 منشآت سورية لإنتاج صواريخ متطورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس الاثنين إن إيران استخدمت 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها، متهما طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية السورية.

وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال غانتس "لقد حوّلت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية (السوري) إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران. بعبارة أخرى، صار المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا للأسلحة الإستراتيجية المتقدمة".

وأضاف غانتس أن منشأة مصياف على وجه التحديد تُستخدم لإنتاج صواريخ متطورة.

To illustrate, I revealed a map showing over 10 different facilities in the “CERS” military industry in Syria – including the underground “Masyaf” facility. These sites are used by Iran to produce advanced missiles and weapons for its proxies. pic.twitter.com/TQWBPUkZQw

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 12, 2022