انهيار مبنى سكني بالعاصمة الأردنية يخلف قتيلين وعددا من الجرحى

سقط قتيلان على الأقل وعدد من الجرحى إثر انهيار مبنى سكني بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين بين الأنقاض.

وأكد الأمن العام الأردني انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في حين أفاد مراسل الجزيرة في عمان بإصابة 14 شخصا جراء الحادث.

ودعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة -الذي توجه إلى مكان الحادث مع عدد من الوزراء والمسؤولين- إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار المبنى المكون من 4 طوابق.