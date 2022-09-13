رويترز: غارة جوية تستهدف عاصمة إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية إثيوبية أن غارة استهدفت عاصمة إقليم تيغراي صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان جبهة تيغراي استعدادها لوقف إطلاق النار والقبول بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال كيبروم جبريسيلاسي الرئيس التنفيذي لمستشفى آيدر إن المستشفى استقبل جريحا واحدا جراء الغارة الجوية على عاصمة الإقليم.

وأضاف أن الشخص الذي نقل المصاب إلى المستشفى قال إن الهدف من الغارة هو حرم جامعة ميكيلي للأعمال، وقناة تلفزيون ديميتسي ووياني التي تديرها حكومة إقليم تيغراي.

ولم يردّ المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان، ولا المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو بعد على طلبات للتعليق.

في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي عقدا محادثات في جيبوتي قبل أيام، وإن تلك المحادثات جاءت بعد إعلان جبهة تحرير تيغراي التزامها بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال البيت الأبيض -أمس الاثنين- إنه "يرحّب" ببيان قوات إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي أعلنت فيه قبولها عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "حان الوقت لوقف كل من الجانبين القتال، والتحول إلى الحوار لحل خلافاتهما".

وأضافت أن على إثيوبيا أن "تغتنم هذه اللحظة لإعطاء السلام فرصة"، وأن "على إريتريا والآخرين البقاء خارج الصراع".