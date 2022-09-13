بابا الفاتيكان يصل إلى كازاخستان ويقول إنه مستعد لزيارة الصين

وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى كازاخستان اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر 3 أيام، لحضور اجتماع سلام لزعماء الأديان من حول العالم.

وبعد رحلة جوية استغرقت 6 ساعات قادما من روما، دخل البابا -الذي يعاني من مشكلة في الركبة- صالة الوصول على كرسي متحرك.

واستقبل الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف البابا في المطار ثم توجها لعقد اجتماع خاص بينهما.

وقال بابا الفاتيكان إنه مستعد للذهاب إلى الصين في أي وقت. وفي حديثه للصحفيين المرافقين له على متن الرحلة، سُئل البابا فرانشيسكو عما إذا كان سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة نور سلطان، حيث سيكون الرجلان موجودين غدا الأربعاء، وأجاب البابا "لا أنباء لدي بهذا الشأن"، من دون الخوض في تفاصيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى الصين، أجاب "أنا مستعد دوما للذهاب إلى الصين".

ويسعى البابا لتحسين العلاقات غير الطيبة تاريخيا بين الفاتيكان والصين. وفي مقابلة مع رويترز في يوليو/تموز الماضي قال "إنه يأمل تجديد اتفاق سري ومتنازع عليه بشأن تعيين أساقفة من الكاثوليك في الصين".

ويزور الرئيس الصيني كازاخستان وأوزبكستان في اليومين القادمين، وذلك في أول زيارة رسمية لدولة أخرى منذ أن أغلقت الصين حدودها بسبب كورونا، ومن المتوقع أن يلتقي شي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان.