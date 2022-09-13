السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء توقيف يمني ادعى في مقطع فيديو أنه أدى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقد أثار مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه اليمني في المسجد الحرام بمكة، جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، في بيان نشره على موقع تويتر، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة.

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام pic.twitter.com/PrwCywSsFw — الأمن العام (@security_gov) September 12, 2022

وفي مقطع الفيديو، ومدته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين".

وأضاف: نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أن يجعل روحها في الجنة.

القبض على مقيم يمني صور نفسه وهو يعتمر عن الملكة إليزابيث pic.twitter.com/CbmRztKyRl — ترند (@Trendnews) September 12, 2022

ولا يجوز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس الماضي وستوارى الثرى يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.