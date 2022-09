بسبب تغريدة عن الملكة إليزابيث الثانية.. حملات داعمة لأستاذة جامعية أميركية بعد مطالبات بإقالتها

برز اسم الأستاذة الجامعية "أوجو آنيا" عبر المنصات الأميركية بعد حملة تعاطف واسعة معها تضمنت عريضة حصدت آلاف التوقيعات، وذلك إثر مطالبات بإقالتها من الجامعة التي تعمل بها بسبب تغريدة لها عُدّت مسيئة للملكة إليزابيث الثانية.

وحين كانت الملكة إليزابيث الثانية تحت الرعاية الطبية المكثفة، كانت الأستاذة الجامعية غردت عبر حسابها في تويتر بأنها "تتمنى لها موتا مؤلما".

وأثارت التغريدة جدلا واسعا بين المتابعين دفع تويتر إلى حذفها وعدّها انتهاكا لمعايير المنصة وقوانينها، إضافة إلى تعليق حساب الأستاذة الشخصي.

وردّ مؤسس شركة "أمازون" وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس على التغريدة قائلا "هذا شخص يفترض أنه يعمل على جعل العالم أفضل؟ أنا لا أعتقد ذلك".

وولدت آنيا في نيجيريا وانتقلت إلى الولايات المتحدة بعمر 10 سنوات، وتعمل حاليا أستاذة مساعدة في جامعة "كارنيغي ميلون"، وتختص بعلوم اللغة، حيث يركز عملها الأكاديمي على دراسة اكتساب اللغات من خلال الطلاب الأميركيين من أصل أفريقي.

من جانبها، أصدرت جامعة "كارنيغي ميلون" بيانا قالت فيه إنها "لا تتغاضى عن تصريحات آنيا"، وأكدت أنها "لا تتوافق مع أفكار المؤسسة ولا معايير الخطاب التي تسعى إلى تعزيزها".

ولم توضح الجامعة في البيان الذي نشرته اتخاذها أي قرارات بشأن تلك التصريحات، واكتفت بالقول إن تغريدات آنيا جاءت من حسابها الشخصي.

ورفضت آنيا التراجع عن تغريدتها، وعلقت في تغريدة أخرى "إذا توقع أي شخص مني أن أعبر عن شيء سوى الازدراء للملكة التي أشرفت على حكومة رعت الإبادة الجماعية وذبحت وشردت نصف عائلتي ومن بقي منهم يحاولون التغلب على آثارها، فهو واهم".

If anyone expects me to express anything but disdain for the monarch who supervised a government that sponsored the genocide that massacred and displaced half my family and the consequences of which those alive today are still trying to overcome, you can keep wishing upon a star.

— Uju Anya (@UjuAnya) September 8, 2022