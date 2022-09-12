منها منع السيارات الخاصة.. قواعد بروتوكولية صارمة تنتظر كبار الشخصيات الأجنبية خلال جنازة الملكة إليزابيث

كشفت وثيقة مسربة أعدتها وزارة الخارجية البريطانية قواعد بروتوكولية صارمة لكبار الشخصيات الأجنبية التي ستحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع المقبل.

وتتضمن الوثيقة التي تم الكشف عنها مجموعة من القواعد، منها:

منع الرؤساء من استخدام السيارات الخاصة يوم الجنازة، وسيتم نقلهم بدلا من ذلك بالحافلات من موقع غربي لندن.

طُلب من رؤساء الدول الأجنبية وزوجاتهم المتجهين إلى لندن لحضور الجنازة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن رحلات تجارية.

منع استخدام الطائرات المروحية للتنقل من مكان إلى آخر داخل العاصمة.

تؤكد الوثائق الرسمية أنه تمت دعوة رؤساء الدول وزوجاتهم أو شركائهم من كل دولة فقط لحضور الجنازة.

يجوز لرؤساء الدول غير القادرين على الحضور اختيار شخص آخر ممثلا رسميا لهم، مثل رئيس الحكومة أو وزير.

سيستضيف الملك تشارلز الثالث حفل استقبال لجميع القادة الأجانب في قصر باكنغهام عشية مراسم الجنازة.

سيتمكن القادة الأجانب من تقديم تكريم للملكة الراحلة لمدة تصل إلى 3 دقائق، وسيتم تسجيل ذلك وبثه في وسائل الإعلام.

ستكون هناك مستويات متعددة وشاملة من الأمن في جميع أنحاء لندن وفي جميع الأماكن الرسمية المستخدمة للجنازة والأحداث المرتبطة بها.

بعد مراسم الجنازة سيستضيف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القادة الأجانب الذين سيعودون بعد ذلك إلى سياراتهم الخاصة عبر الحافلات.

يشار إلى أن الرؤساء والقادة والزعماء السياسيين الذي سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية سيصلون إلى المملكة المتحدة تباعا بدءا من الأحد المقبل.