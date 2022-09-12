شاهد- سفينة "الزبارة" وزورق "مشيرب" ينضمان للقوات البحرية القطرية

وصلت السفينة "الزبارة" والزورق "مشيرب" إلى قاعدة "أم الحول" البحرية في قطر؛ لينضما للقوات البحرية الأميرية، في حفل حضره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتخلل حفل وصول السفينة "الزبارة" وزورق "مشيرب" فيلم عن مراحل التصنيع وتدريب الطاقم العامل بهما، وصولا إلى مرحلة عودتهما إلى الدولة.

وأعقب ذلك جولة لأمير قطر في السفينة والزورق، للاطلاع على المنظومات التشغيلية الحديثة، ثم تلا ذلك استعراض لدور القوات البحرية الأميرية القطرية في مراقبة الحدود البحرية وحمايتها.

#قنا_فيديو |

سمو الأمير خلال حفل استقبال سفينة الزبارة وزورق مشيرب#قنا pic.twitter.com/W3ZhsyBaa3 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 12, 2022

وكانت قطر شهدت في أواخر أغسطس/آب الماضي وصول أول دفعة من طائرات "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، والمعروفة باسم "الذاريات" إلى قاعدة دخان الجوية.

وتم استلام الطائرات وفق عقد مع شركة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) البريطانية لتزويد الدوحة بـ24 طائرة "تايفون" و9 طائرات "هوك".

كما وصلت الدفعة الأولى من هذه الطائرات ضمن سرب طائرات آخر من نوع "إف-15″ (F-15) الأميركية و"رافال" الفرنسية.