صحيفة أميركية: إدارة بايدن رفضت طلبا لأوكرانيا بتزويدها بصواريخ بعيدة المدى

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية إن أوكرانيا أبدت رغبتها في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها لخوض الحرب مع روسيا على المدى البعيد.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة -أطلعت الإدارة الأميركية عشرات المشرّعين الأميركيين عليها- أن الطلبات الأوكرانية تتضمن الحصول على نظام الصواريخ التكتيكية المعروف باسم "إيه تي إيه سي إم إس" (ATACMS) والبالغ مداها 190 ميلا.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس جو بايدن رفضت توفير هذا النظام بسبب مخاوف من أن أوكرانيا قد تستخدمه لضرب الأراضي الروسية وإثارة صراع أوسع مع الغرب.

وأضافت الصحيفة أن القائمة الأوكرانية تتضمن 29 نوعا من أنظمة الأسلحة والذخيرة والدبابات والطائرات المسيّرة والمدفعية وصواريخ "هاربون" المضادة للسفن وألفي صاروخ من طراز "هيمارس".

وفي تصريحات له أمس الأحد بشأن التقدم الميداني الذي تحققه القوات الأوكرانية بعد هجومها المضاد ضد القوات الروسية، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالدعم العسكري الذي قدمته واشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، قال زيلينسكي إنه لم يكن بمقدور بلاده استعادة مناطق عدة من الروس لولا الدعم الأميركي.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت واشنطن عن تزويد أوكرانيا بدفعات متتالية من الأسلحة والمنظومات الصاروخية، إضافة إلى دعم مالي كبير، إلا أن كييف ما تزال تطلب المزيد.