"سنغسل هذه الأرض بالدم".. احتفال للهندوس أمام مسجد يثير غضبا في الهند

أثار احتفال هندوسي أقيم أمام مسجد بولاية كارناتاكا الهندية، وترديد أغان عُدّت تحريضية ضد المسلمين؛ ردود فعل غاضبة ومنددة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر صحفيون ووسائل إعلامية هندية مقطع فيديو لاحتفال عشرات من الهندوس أمام مسجد "محبوس" في مدينة كلبركة (أو جولبارجا) بولاية كارناتاكا جنوب الهند، ضمن مهرجان "غانيش تشاتورثي" الهندوسي الذي استمر 10 أيام بدءا من 31 أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت المقاطع المصورة احتشاد مئات من الهندوس المحتفلين أمام المسجد في ساعات الليل ورقصهم على أغانٍ صاخبة. ووفقا للصحفي الهندي محمد إرشاد، فإن بعض كلمات الأغاني تقول "سنغسل هذه الأرض بالدم، سنخبرك بمصيرك".

"Khoon Se Iss Dharthi Ko Ham Nehlayenge, Hum Tujhko Teri Awkat Batayenge." Song was played during #GaneshChaturthi procession in front of Gulbarga Mehbus Masjid. pic.twitter.com/NMAwGA4AHA

— Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) September 11, 2022