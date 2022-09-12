بذريعة عمله على أسلمة فرنسا.. اليمين المتطرف يقود حملة تحريضية ضد الإمام المغربي رشيد الجاي

شنت حسابات داعمة لليمين المتطرف في فرنسا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملة تحريضية جديدة ضد المسلمين في البلاد، وسط اتهامات بما سموها "محاولات أسلمة فرنسا، والتعدي على قيمها ومبادئها".

وهاجمت حسابات يمينية، في حملة جديدة، الإمام المغربي رشيد الجاي المكنى بـ"أبو حذيفة"، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار طرد الشيخ المغربي حسن إيكويسن وإدانة الإمام الجزائري محمد تاتيات بتهم تتعلق بمعاداة السامية.

وأعادت حسابات في وسائل التواصل نشر مقاطع قديمة لخُطب الشيخ رشيد الجاي الذي عُرف سابقا باسم "رشيد أبو حذيفة" يتحدث فيها عن أهوال يوم القيامة والبعث، إضافة إلى دعوته لعدم سماع الموسيقى وحرمتها في الدين الإسلامي، وفق رأيه.

Rachid Eljay l'imam aux 2.6 millions d'abonnés sur Facebook, celui qui disait "écouter de la musique vous changera en singe ou en porc" puis qui est devenu référent laïcité (université de Rennes): Nb: vidéo de 2021 visionnée par plus d'1.2 millions de personnes. pic.twitter.com/Nvl3heIbqQ — David Dobsky (@dobsky33) September 3, 2022

واتهم مغردون، الشيخ رشيد الجاي بأنه يروّج لخطابات معادية لفرنسا وقيمها وثورتها، كما فعل الإمامان حسن إيكويسن ومحمد تاتيات من قبله، وفق رأيهم.

وتذرع ناشطون فرنسيون، بأن الخطاب الذي يحمله الشيخ رشيد، يعمل على أسلمة فرنسا والتغلب على ماضيها المسيحي الممتد منذ قرون طويلة، في حين دعا آخرون وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى التحرك من أجل ترحيل الإمام رشيد الجاي أيضا.

Le même (musique / singe porc): pic.twitter.com/jOgDSJxLzS — David Dobsky (@dobsky33) September 3, 2022

وكانت جامعة رين الفرنسية، اعتمدت الشيخ رشيد الجاي "أبو حذيفة" كرمز للعلمانية، بعد أن تحصل على شهادة جامعية منها في "الدين والقانون والحياة الاجتماعية" في وقت قال مغردون إن الخطاب الذي يتبناه عبر حساباته على منصات التواصل يتعارض مع ذلك بشكل واضح.

وعمل رشيد أبو حذيفة، إماما لمسجد بريست غربي فرنسا، لمدة طويلة كما تعرض لمحاولة اغتيال قبل سنوات، وفق وسائل إعلام.

L’imam Mohamed Tataiat a été condamné ce mercredi à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour incitation «à la violence ou à la haine raciale», après un prêche de 2017 diffusé sur les réseau sociaux

➡️ https://t.co/nKIzxv3TT9 pic.twitter.com/PvVoUKhiyB — Le Parisien (@le_Parisien) August 31, 2022

يُذكر أن فرنسا أصدرت مؤخرا قرارا بطرد الإمام المغربي حسن إيكويسن بدعوى انتهاج خطاب كراهية معادٍ لعلمانية فرنسا، كما أدانت الإمام الجزائري محمد تاتيات بتهم تتعلق بمعاداة السامية بسبب حديث عن قتال اليهود.

Vous avez des nouvelles de l’imam islamiste #HassanIquioussen ? https://t.co/xiUIGYuZ2g — Julien ODOUL (@JulienOdoul) September 11, 2022

من جهة أخرى، ندد مئات المحامين الفرنسيين في عريضة ضمت 350 توقيعا، بتهديدات الاغتصاب والملاحقة التي تلقتها المحامية لوسي سيمون، بعد إعلانها تولي قضية موكلها الإمام حسن إيكويسن.