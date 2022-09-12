قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إنه سيطر على 20 بلدة إضافية في مقاطعة خاركيف خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إعلانه في وقت سابق استعادة 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في هذه المنطقة الواقعة شرقي البلاد.

وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أمرت -على الأرجح- قواتها بالانسحاب من خاركيف، مؤكدة أن الجيش الأوكراني تمكن من استعادة أراض في المنطقة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقالت الوزارة -في تغريدة على تويتر- إن "النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أن الجيش الأوكراني سيطر على مدينة كوبيانسك بعد معارك مع القوات الروسية. كما أعلن الجيش أن وحداته رفعت العلم الأوكراني فوق مبنى الإدارة المحلية في مدينة بَلاكليا القريبة من إيزيوم.





هجمات انتقامية

من جهة أخرى، اتهم مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية المنسحبة بشن هجمات انتقامية استهدفت البنى التحتية المدنية، ومنها محطة للطاقة الحرارية في خاركيف قالت السلطات في كييف إنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقد حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو مسؤولية انقطاع الكهرباء الذي حدث شرقي البلاد، متهما من وصفهم بـ"الإرهابيين الروس" بتعمد استهداف البنية التحتية.

وقال زيلينسكي -في بيان نشر على مواقع التواصل- "انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زاباروجيا ودنيبروبيتروفسك وسومي".

وأضاف "لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة".

وقد تحدثت السلطات المحلية في وقت سابق عن قصف روسي طال بنى تحتية إستراتيجية، وأدى إلى انقطاع للكهرباء في مناطق واسعة شرقي أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوما مضادا حققت عبره اختراقات في الخطوط الروسية.

وشمل انقطاع الكهرباء مناطق كان يقيم فيها ملايين الناس قبل الحرب.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته وصلت إلى الحدود مع روسيا في مدينة غوبتوفكا عند الحدود الشمالية لمقاطعة خاركيف، وبث صورا لجنوده أمام المجلس المحلي للمدينة التي تعد معبرا حدوديا مع مقاطعة بلغورود الروسية.

وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية استمرار هجومها في خاركيف لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، وقال المتحدث باسم قيادة الأركان ألكسندر شتوبون إن القوات الروسية تركت مواقعها وفرت نحو لوغانسك والأراضي الروسية.

وبثت حسابات مقربة من الجيش الأوكراني -عبر موقع تليغرام- لقطات تقول إنها لتقدم الوحدات القتالية على خطوط جبهة القتال في محور مقاطعة خاركيف.

وأظهرت الصور آليات محترقة للقوات الروسية، ودبابات تركت في ميدان المعركة بمواقع مختلفة من الجبهة.

كما بثت وسائل إعلام أوكرانية مقطعا مصورا لجنود أوكرانيين يرفعون العلم الأوكراني فوق شكالوفسكي، وهي بلدة أخرى استعادوها من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني في المنطقة.





ضربات جوية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جوية ومدفعية لقوات الدعم الأوكرانية في محور خاركيف. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن خسائر الجيش الأوكراني في الأيام الخمسة الماضية على محوري خاركيف وميكولايف تجاوزت 4 آلاف قتيل.

وتحدثت الوزارة عن مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيًا في غارات روسية على كوباينسك وإيزيوم، مؤكدة تواصل الضربات الصاروخية "الدقيقة" على أهداف للجيش الأوكراني في خاركيف.

وتعليقا على التطورات الميدانية قال الكرملين إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "ستستمر إلى أن تحقق أهدافها".

على صعيد آخر، أكد الرئيس زيلينسكي أنه لم يكن بمقدور بلاده استعادة مناطق عدة من الروس لولا الدعم الأميركي.

وعبّر زيلينسكي -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- عن امتنانه للرئيس الأميركي جو بايدن وللدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن أن كبار المسؤولين الأوكرانيين كثفوا تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائهم الأميركيين في حين بدأت كييف التخطيط لتنفيذ هجومها المضاد على القوات الروسية.

وأفادت الصحيفة بأن ذلك يعد تحولا سمح للولايات المتحدة بتقديم معلومات أفضل وذات صلة بالهجوم.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن واشنطن زودت أوكرانيا طوال الحرب بمعلومات عن مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية في الخطوط العسكرية الروسية، مما سمح باستهدافها وقتل كبار الجنرالات ونقل إمدادات الذخيرة بعيدا عن الخطوط الأمامية الروسية.





محطة زاباروجيا

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إنتاج محطة زاباروجيا للطاقة النووية تأثر بشدة بسبب الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي وقف القصف على المحطة وضمان عدم توقف مفاعلاتها.

وأعلنت الوكالة الدولية ترميم خط كهربائي احتياطي للمحطة، مما سمح بتزويد المنشأة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل، ولوظائف السلامة الأخرى.

وكانت الشركة المشغلة لمحطة زاباروجيا أعلنت توقف العمل في المحطة بشكل كامل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مدير الشركة الروسية المشغلة للمحطة أن العمل توقف في المفاعل السادس بعد منتصف الليل، وهو المفاعل الأخير الذي كان يعمل في المحطة.