أفلام مارفل.. غضب فلسطيني من تجسيد ممثلة إسرائيلية لشخصية باسم "صبرا"

كشفت استوديوهات "مارفل" عن شخصية جديدة ستؤدي دورا بطوليا بالفيلم القادم ضمن سلسلة أفلام "كابتن أميركا"، وهي الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالاسم المقرر لدورها، وهو "صبرا".

وأعلنت استوديوهات "مارفل" عن الشخصية الجديدة في فيلمها القادم "نيو وورلد أوردر" -والمقرر إطلاقه في مايو/أيار عام 2024، في مهرجان "دي 23 إكسبو" الذي تقيمه استوديوهات ديزني في مدينة أناهايم (جنوب لوس أنجلوس)- السبت الماضي، وقد أعلنت أيضا "مارفل" عن الطاقم التمثيلي في الفيلم.

وظهرت شخصية "صبرا" سابقا في المجلة القصصية "مارفل: ذا إنكردبل هالك" في الثمانينيات، مرتدية زيا باللونين الأبيض والأزرق وتتوسطه نجمة داود، ما يشير إلى العلم الإسرائيلي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم تجسيد الشخصية في فيلم هوليودي.

Turning 40: Sabra debuts in THE INCREDIBLE HULK #256; cover dated February 1981. By Bill Mantlo, Sal Buscema, Bob Sharen & Jim Novak; cover by John Romita Jr. & Al Milgrom. @Marvel #marvelcomics #incrediblehulk pic.twitter.com/amXx1bDxId — Comic Book History (@comicbookhist) November 20, 2020

شخصية وجدل

وأفادت صحف إسرائيلية، كـ"تايمز أوف إسرائيل" و "هآرتس"، أن شخصية "صبرا" في المجلة القصصية أدت دور عميلة في الموساد الإسرائيلي، لكن لم تتضح بعد معالم دورها في الفيلم القادم من سلسلة "كابتن أميركا".

وأثارت الأنباء جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي حين رحّب الإسرائيليون بالدور الجديد، أبدى العديد من الفلسطينيين والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية اعتراضهم على تجسيد دور البطولة لشخصية إسرائيلية.

وعبّر غالبية المتفاعلين عن حنقهم بشكل خاص لاستخدام اسم "صبرا"، حيث يذكرهم بمجزرة "صبرا وشاتيلا"، التي راح ضحيتها الآلاف في مخيم اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، على يد مليشيات قيل إنها موالية لإسرائيل.

وأشار بعض المغردين الإسرائيليين إلى أن اسم "صبرا" يستخدمونه عادة للإشارة إلى الأطفال اليهود الذين وُلدوا في إسرائيل، أي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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إعلان وذكرى

جدير بالذكر أن الإعلان عن اسم الممثلة الإسرائيلية صبرا كان في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وجاء قبل أيام من ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا التي تصادف 16 سبتمبر/أيلول من كل عام.

ورحّبت الدبلوماسية والمتحدثة الرسمية في سفارة إسرائيل في الأرجنتين أميتال بيري، بالإعلان عن دور البطولة للممثلة شيرا هاس.

وقالت "صبرا هي بطلة إسرائيلية خارقة خدمت في الموساد، وهو شخصية من "مارفل" من 1980 إلى 1981، وقد عادت الآن. أرغب بمشاهدة الفيلم الآن!!".

Recién se anunció en #D23expo que la actriz israelí @ShiraHaas interpretará a Sabra en la película "Capitán América: Nuevo Orden Mundial". Sabra es una superhero israelí que sirvió en el Mossad, un personaje de @Marvel de 1980-1981 que ahora vuelve. Quiero ver ya la peli!! 🍿 pic.twitter.com/ctPDnPEokJ — Amital Perry (@AmitalPerry) September 10, 2022

من جانب آخر، قالت المغردة آية "إعلان مارفل عن صبرا كشخصية جديدة، في حين أن شخصيتها تمثل الموساد والدعاية الإسرائيلية، قبل أسبوع واحد فقط من الذكرى الأربعين لمذبحة صبرا وشاتيلا … لهو أمر مقزز".

واتفقت إحدى المغردات مع الرأي السابق، فكتبت "البطل الخارق الجديد في مارفل هو عميلة موساد إسرائيلية تدعى صبرا. هلّا شرح لي أحدكم سبب استمرار استخدام اسم صبرا؟ أول ما يتذكره كل فلسطيني تقريبا عندما نقرأ أو نسمع صبرا، هو مذبحة صبرا شاتيلا. هذا يبدو متعمدا".

موقف واعتراض

ووصف المغرد مراد البلاونة هذه الخطوة بـ "القشة اللي (التي) تقصم ظهر البعير"، ونادى بمقاطعة الجمهور العربي لسلسلة أفلام مارفل أو اتخاذ موقف واضح يعبر عن اعتراضهم، وأضاف "اختيار اسم صبرا مُستوحى من مذبحة صبرا وشاتيلا اللي (التي) قام فيها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني".

يُفترض هاي الخطوة تكون القشة اللي تقصم ظهر البعير، اللي تقطع العلاقة تماماً بين جمهور مارڤل العرب مع مارڤل، أو على الأقل يكون في موقف واعتراض واضح منهم.

اختيار اسم صبرا مُستوحى من مذبحة صبرا وشاتيلا اللي قام فيها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. أقسم بالله الفن بريء من أشكالكم. https://t.co/FuwJzRfmRc — مُراد البلاونة (@moradbergman) September 11, 2022

وقال الكاتب ماثيو ساخرا "تتمتع بطلة مارفل الإسرائيلية الخارقة صبرا بالعديد من القوى، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين بعقلها، واغتيال الأطفال الفلسطينيين بالليزر من أعينها الشعاعية".

وأرفقت الناشطة علياء حسن تعليقا ساخرا مشابها، فكتبت مشيرة إلى دور البطلة الإسرائيلية الجديدة "قواها الخارقة ستتجنب عواقب القتل والتعذيب والسرقة وجرائم الحرب! كان يجب أن يسموها كابتن الإبادة الجماعية!".